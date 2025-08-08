Çanakkale'de orman yangını: İtfaiye aracı yanınca erler canını zor kurtardı

Çanakkale'de ciğerlerimiz yanıyor...

Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

ALEVLER GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne yaklaştı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ederken havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ZOR ANLARI

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı.

Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.