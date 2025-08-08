Çanakkale'de vatandaşlar, yangınla mücadele eden ekiplere destek oluyor

Çanakkale'de orman yangını...

Son zamanlarda sıcaklıkların düşmesi ve yangınların sona ermesi sevindiren bir gelişmeydi.

Ancak bugün Çanakkale'den üzücü bir haber geldi.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

evredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

VATANDAŞLAR DA EKİPLERE DESTEK OLUYOR

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Vatandaşlar da ekiplerin çalışmasına destek veriyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi personeli ve vatandaşlar, hastanenin önüne bağladıkları hortumla yangına müdahale ediyor.

HASTALAR HASTANEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi.

Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu, "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Tüm tedbirleri almış durumdayız. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personelle Çanakkale merkez ve Bayramiç'te meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği belirtilerek, "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda ise "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla tahliye edilmiştir." bilgisi verildi.

Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahalenin devam ettiği aktarılan valilik açıklamasında, "Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyeleri gerçekleştirilmiştir." denildi.