Çanakkale'de 11 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
LASTİK BOT İÇİNDE YAKALANDILAR
Bölgeye giden güvenlik botu TCSG-8 tarafından durdurulan lastik bot içinde 5'i çocuk toplam 11 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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