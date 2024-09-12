Çanakkale'de 11 kaçak göçmen yakalandı
İHA

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

LASTİK BOT İÇİNDE YAKALANDILAR

Bölgeye giden güvenlik botu TCSG-8 tarafından durdurulan lastik bot içinde 5'i çocuk toplam 11 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör