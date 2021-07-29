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    Çanakkale'de 231 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

    Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında, 231 kaçak göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
    • AA
    • 29.07.2021 - 04:24
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 04:25
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    Çanakkale'de 231 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

    Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bir balıkçı teknesine lastik bot ile göçmen taşındığını tespit eden ekipler harekete geçti.

    231 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Görevlendirilen 8 Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durdurularak içerisindeki 231 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

    Çanakkale de 231 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı #1

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