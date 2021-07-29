Çanakkale'de 231 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında, 231 kaçak göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
- AA
- 29.07.2021 - 04:24
- Güncelleme : 29.07.2021 - 04:25
Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bir balıkçı teknesine lastik bot ile göçmen taşındığını tespit eden ekipler harekete geçti.
231 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Görevlendirilen 8 Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durdurularak içerisindeki 231 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.