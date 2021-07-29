Çanakkale'de 231 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'de 231 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında, 231 kaçak göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bir balıkçı teknesine lastik bot ile göçmen taşındığını tespit eden ekipler harekete geçti.

231 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Görevlendirilen 8 Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durdurularak içerisindeki 231 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.