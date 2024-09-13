Çanakkale'de 24 kaçak göçmen kurtarıldı

İHA
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'de Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
24 KAÇAK GÖÇMEN KARAYA ÇIKARILDI
Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu TCSG-28 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12'si çocuk toplam 24 kaçak göçmen kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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