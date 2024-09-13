Çanakkale'de 24 kaçak göçmen kurtarıldı
İHA

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'de Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

24 KAÇAK GÖÇMEN KARAYA ÇIKARILDI

Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu TCSG-28 tarafından unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12'si çocuk toplam 24 kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör