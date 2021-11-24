Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, jandarmanın 3 yerde düzenlediği operasyonda 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi.
- DHA
- 24.11.2021 - 17:14
- Güncelleme : 24.11.2021 - 17:24
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Bayramiç ilçesinde yasa dışı şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
6 BİN 650 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, 3 farklı noktada düzenlenen baskınlarda 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirdi; 1 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, serbest bırakıldı.