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    Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, jandarmanın 3 yerde düzenlediği operasyonda 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 17:24
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    Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Bayramiç ilçesinde yasa dışı şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    6 BİN 650 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, 3 farklı noktada düzenlenen baskınlarda 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirdi; 1 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, serbest bırakıldı.

    Çanakkale de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi #1

    Çanakkale de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi #2

    Çanakkale de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi #3

    Çanakkale de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi #4

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