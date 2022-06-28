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    Çanakkale'de 66 kaçak göçmen kurtarıldı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 28.06.2022 - 18:31
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    Çanakkale'de 66 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 2 ayrı lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

    Geri itilen 66 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen botlardaki toplam 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-28 ve TCSG-905 botlarına alınarak, Küçükkuyu beldesine getirildi.

    DHA'nın haberine göre kaçak göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından da Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale de 66 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Çanakkale de 66 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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