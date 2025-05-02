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Çanakkale'de alkollü sürücü dehşet saçtı

Çanakkale'de alkollü sürücü dehşet saçtı Bozcaada ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, önce limandaki işletmelerin masalarına çarptı; sonra da manevra yaptığı esnada denize uçmaktan çevredekilerin dikkati sayesinde kurtuldu.