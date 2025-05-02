İHA
Çanakkale'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı..
Akşam saat 22.40 sıralarında Bozcaada ilçesinde meydana gelen olayda, alkollü sürücü Ş.P., limanda manevra yapmaya çalışırken işletmelerin masalarına çarptı.
Ardından geri manevra yapan sürücü, limanın ucuna kadar geldi.
Geri gelmeye devam eden sürücüyü son anda limandaki bir işletmenin sahipleri fark etti.
SÜRÜCÜYÜ İŞLETME SAHİPLERİ KURTARDI
İşletme sahipleri, iki tekeri havada kalan araçtaki sürücüyü bağırarak uyardı. Uyarılar ardından duran sürücüyü çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı.
ARAÇ KEPÇEYLE ÇEKİLDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı. Araç, belediyeye ait bir kepçeyle kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış