Çanakkale'de arazide 77 kök kenevir ele geçirildi: 1 tutuklama

İHA

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesi Zeytinlik Mahallesi'nde arazide yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

77 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Bölgeye giden ekipler kenevir ekili arazide şüpheli V.U.'yu suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan kontrollerde ekipler, 77 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7.65 mm çapında tabanca ve fişek, 3 yivsiz tek kırma av tüfeği ve fişek, 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli V.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından V.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.