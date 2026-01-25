Abone ol: Google News

Çanakkale'de besicinin cansız bedeni ahırda bulundu

Çanakkale'de haber alınamayan besicinin cansız bedeni ahırda bulundu. Ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

  • Çanakkale'de kaybolan Halil Rıza Korkmaz, ahırda ölü bulundu.
  • Ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
  • Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Kulfal köyünde Halil Rıza Korkmaz'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

61 yaşındaki Korkmaz, jandarma ve yakınları tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu kendisine ait ahırda ölü bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Korkmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile belli olacağı bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

