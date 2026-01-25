Çanakkale'de besicinin cansız bedeni ahırda bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Kulfal köyünde Halil Rıza Korkmaz'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

61 yaşındaki Korkmaz, jandarma ve yakınları tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu kendisine ait ahırda ölü bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Korkmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile belli olacağı bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.