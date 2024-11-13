Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonuna 15 tutuklama
İHA

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde, 9 Kasım tarihinde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 16 organizatör gözaltına alındı, 207 kaçak göçmen yakalandı; 9 araç, 6 boy motoru ve 6 şişme boy ele geçirildi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 organizatörden 15’i tutuklandı. 1 organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editor