Çanakkale'de kontrol altına alınan yangın bölgesi görüntülendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangın geniş alanda etkili oldu.

TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tamamen kontrol altına alındığını duyurduğu yangın alanında çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan yerlerdeki inceleme ve tarama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangında zarar gören alanlar drone ile görüntülendi.

İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle Çanakkale Valiliği koordinesinde, Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köyleri tedbiren boşaltılmış, orman yangınına 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve 1300 personelle karadan müdahale edilmişti.

TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı.