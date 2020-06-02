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    Çanakkale'de martı fare yerken görüldü

    Gün batımında av arayışına çıkan bir martı, kordonda gördüğü fareyi 10 adımda mideye indirdi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye fotoğraflandı.
    • İHA
    • 02.06.2020 - 10:45
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    Çanakkale'de martı fare yerken görüldü

    Çanakkale’de, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 aydır yaya trafiğine kapalı olan kordon boyunda dün ilginç bir olay yaşandı.

    Kordon boyunda yürüyüşe çıkan bir kişi, martının farklı davranışlarını görünce yanına yaklaştı.

    ÇEVİK HAREKETLERLE MİDEYE İNDİRDİ

    Önündeki fareyi önce sıkıştıran martı, daha sonra çevik hareketlerle mideye indirdi.

    "İLK KEZ GÖRDÜM"

    O anları cep telefonunun kamerasıyla fotoğraflayan Atakan Yüksel, “İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Genellikle simit attığımız martıların etçil olduğunu biliyordum ama gözlerimle ilk defa bir fare yediğini gördüm.” dedi.

    Avını sessizce mideye indiren martı, daha sonra kordondan ayrıldı.

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