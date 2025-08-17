Çanakkale’de orman yangını ikinci gününde: Köy tahliyeleri sürüyor

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün başlayan yangın, kısa sürede Eceabat’a sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle yedi köy tahliye edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yapılan son değerlendirme sonucu isteyen vatandaşların evlerine dönebileceğini açıkladı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, ikinci günde de kontrol altına alınamadı.

Yangın tehlikesi sebebiyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı ziyarete kapatıldı.

YANGIN TAYFUR KÖYÜ YAKININDA BAŞLADI

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Orman yangınına 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personelle müdahale ediliyor.

Çiftçiler tankerlerle bölgeye su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

TARİHİ ALAN'IN KUZEY HATTI KAPATILDI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

TAHLİYE EDİLEN KÖYLERDEKİ VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNEBİLECEK

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köylerinde yapılan son değerlendirme neticesinde, isteyen vatandaşın evlerine dönebileceğine karar verildiğini, arzu eden vatandaşları Eceabat Konukevi'nde misafir etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, evlerine geri dönen vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Toraman, yangın söndürme faaliyetlerine katılan ekiplere teşekkür etti.

ALEV SAVAŞÇILARININ ZORLU MÜCADELESİ KAMERADA

Saatte 60 kilometrelik hızla esen rüzgarda alevlerle mücadele eden ekiplerin o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hem rüzgarla hem de alevlerle mücadele eden ekipler zor anlar yaşadı.

ORMAN YANGININDA ARI KOVANLARI ALEVLERE TESLİM OLDU

Ilgadere köyünde ormanlık alanda bulunan arı kovanları ise yandı.

Yanan kovanlar ve alevlerin arasında kalan kaplumbağalar kameralara yansıdı.

Çevredikiler, hayatta kalan kaplumbağaya su vererek rahatlattılar.