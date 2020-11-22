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    Çanakkale'de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi

    Polis ekipleri, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 deniz canlısı fosili ele geçirdi.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 12:03
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 12:07
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    Çanakkale'de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi

    Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu K.T.'nin kullandığı aracı Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde durdurdu.

    Araçta yapılan aramada, milyonlarca yıl öncesine ait  2 adet taşlaşmış deniz canlısı fosili bulundu.

    PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON LİRA

    Bulunan fosillerin piyasa değerinin 4 milyon lira olduğu öğrenildi.

    Ruhsatsız silahın da ele geçirildiği aracın sürücüsü K.T. ile yanındaki M.A. gözaltına alındı. Haklarında  2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.


    Çanakkale de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi #1

    Çanakkale de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi #2

    Çanakkale de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi #3

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