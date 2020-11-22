Çanakkale'de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi

Çanakkale'de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi

Polis ekipleri, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 deniz canlısı fosili ele geçirdi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu K.T.'nin kullandığı aracı Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, milyonlarca yıl öncesine ait 2 adet taşlaşmış deniz canlısı fosili bulundu.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON LİRA

Bulunan fosillerin piyasa değerinin 4 milyon lira olduğu öğrenildi.

Ruhsatsız silahın da ele geçirildiği aracın sürücüsü K.T. ile yanındaki M.A. gözaltına alındı. Haklarında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.











