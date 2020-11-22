Çanakkale'de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi
Polis ekipleri, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 deniz canlısı fosili ele geçirdi.
- DHA
- 22.11.2020 - 12:03
- Güncelleme : 22.11.2020 - 12:07
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu K.T.'nin kullandığı aracı Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, milyonlarca yıl öncesine ait 2 adet taşlaşmış deniz canlısı fosili bulundu.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON LİRA
Bulunan fosillerin piyasa değerinin 4 milyon lira olduğu öğrenildi.
Ruhsatsız silahın da ele geçirildiği aracın sürücüsü K.T. ile yanındaki M.A. gözaltına alındı. Haklarında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.