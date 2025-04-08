Çanakkale'de tır lastiğinin altında kalarak can verdi

İHA

Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 00.30 sıralarında Güvemalan köyü yakınlarında bir benzin istasyonunda, Erdem Kandırmış (31) idaresindeki 45 AGF 749 plakalı tır arıza yaptı.

LASTİĞİN ALTINDA KALDI

Tır şoförü aracını benzin istasyonunda bulunan park yerine çekti.

Meydana gelen arızaya bakmak için tırın altına giren şoför Erdem Kandırmış, iddiaya göre nedeni henüz belli olmayan bir şekilde lastiğin altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdem Kandırmış’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erdem Kandırmış’ın cenazesi ambulansla Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.