Çanakkale'de yeni nesil suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından 6 ay süren çalışma sonucunda yeni nesil suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 22:01
  • Çanakkale'de yeni nesil suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
  • Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı ve çeşitli silah, mühimmat ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
  • Örgütün liderliğini S.A. yapıyor ve birçok suça karıştığı belirtildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Liderliğini S.A.’nın üstlendiği, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün; iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi.

25 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında 10 olay meydana gelirken, 12 Ekim 2025 tarihinde iş yeri kurşunlama olayında 2 şüpheli tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda bugün, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi.

