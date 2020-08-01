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- Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası ziyarete açıldı
Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası ziyarete açıldı
Korona salgını nedeniyle 3 ay önce ziyarete kapatılan tuz mağarası, bugün yeniden ziyarete açıldı.
- DHA
- 01.08.2020 - 17:46
Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yerin 150 metre altında bulanan tuz mağarası, koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay önce ziyarete kapatıldı.
YENİDEN HİZMETTE
Astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisi ile birlikte sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapan tuz mağarası, normalleşme süreci kapsamında bugün yeniden ziyarete açıldı.