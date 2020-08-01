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    Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası ziyarete açıldı

    Korona salgını nedeniyle 3 ay önce ziyarete kapatılan tuz mağarası, bugün yeniden ziyarete açıldı.
    • DHA
    • 01.08.2020 - 17:46
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    Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası ziyarete açıldı

    Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yerin 150 metre altında bulanan tuz mağarası, koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay önce ziyarete kapatıldı.

    YENİDEN HİZMETTE

    Astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisi ile birlikte sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapan tuz mağarası, normalleşme süreci kapsamında bugün yeniden ziyarete açıldı.

    Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası ziyarete açıldı #1

    Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası ziyarete açıldı #2

    Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası ziyarete açıldı #3

    Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası ziyarete açıldı #4

    Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası ziyarete açıldı #5

    Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası ziyarete açıldı #6

    Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası ziyarete açıldı #7

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