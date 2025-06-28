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Çankırı'da hafif ticari araç park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Çankırı'da hafif ticari aracın park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İHA İHA
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Çankırı'da hafif ticari araç park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Çankırı'da Abdul Halik Renda Mahallesi Ankara Caddesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, M.F.G. (26), C.M. (23) ve M.C.S. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı. Öte yandan, araçta bulunanların Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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