Çankırı'da husumetlilerin arasında çıkan kavgada kan aktı

İHA

Gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda iki husumetli gencin arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

E.Ö. isimli vatandaş, husumetlisi O.K.'yi bıçak darbesiyle yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI, SALDIRGAN GÖZALTINDA

28 yaşındaki yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli E.Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.