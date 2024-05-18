Çankırı'da tuz yüklü tır alev topuna döndü

İHA
Çankırı'da Korgun-Kurşunlu Karayolu'nda, Kurşunlu yönüne gitmekte olan 80 LL 066 plakalı tuz yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.
Tır alev aldı
Kaza sonrası tır, motor bölümünden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, tırı tamamen kapladı.
Çevredeki vatandaşların durumu112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzere olay yerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Yaralanan tır sürücüsü ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken tamamen yanan tırda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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