Rota Türkiye! Mini Afrika geliyor: 8 ilde bahar havası...

- Bu hafta sonu Türkiye'de Afrika'dan gelen kısa süreli bir yalancı bahar etkisi yaşanacak.
- Bu etkiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 24 saat sürecek.
- Kocaeli ve Sakarya'da 25°, İstanbul'da 20° gibi sıcaklıklar bekleniyor.
Pazar günü plan yapanlara müjde...
Adeta bir "yalancı bahar" havası hakim olacak.
Meteorolojik değerlendirmelere göre; Afrika'dan yurdumuza gelecek kısa bir yalancı bahar etkili olacak.
Termometreler yükselirken şubat ayı için mevsim normalleri dışında bir hava olacak.
8 İLDE BAHAR HAVASI
Hava Forum, etkilenecek illeri sıraladı:
Kocaeli 25°
Sakarya 25°
Bursa 24°
Zonguldak 24°
İzmir 21°
Samsun 20°
İstanbul 20°
Ankara 19°