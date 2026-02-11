Abone ol: Google News

Rota Türkiye! Mini Afrika geliyor: 8 ilde bahar havası...

Bu hafta sonu Türkiye genelinde sıcaklıkların artmasıyla “yalancı bahar” etkisi görülecek. Mini Afrikalı bahar havası yalnızca 24 saat sürecek.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 09:12
  • Bu hafta sonu Türkiye'de Afrika'dan gelen kısa süreli bir yalancı bahar etkisi yaşanacak.
  • Bu etkiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 24 saat sürecek.
  • Kocaeli ve Sakarya'da 25°, İstanbul'da 20° gibi sıcaklıklar bekleniyor.

Pazar günü plan yapanlara müjde...

Adeta bir "yalancı bahar" havası hakim olacak.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; Afrika'dan yurdumuza gelecek kısa bir yalancı bahar etkili olacak.

Termometreler yükselirken şubat ayı için mevsim normalleri dışında bir hava olacak.

8 İLDE BAHAR HAVASI

Hava Forum, etkilenecek illeri sıraladı:

Kocaeli 25°

Sakarya 25°

Bursa 24°

Zonguldak 24°

İzmir 21°

Samsun 20°

İstanbul 20°

Ankara 19°

