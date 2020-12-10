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    Canlı yayında fenalaşan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber

    Canlı yayında fenalaşan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber

    Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında mide kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 10:47
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 10:58
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    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te bir programa katılmıştı.

    Canlı yayın sırasında bir anda rahatsızlanarak yayından ayrılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

    Ceyhan’ın mide kanaması geçirdiği belirlenerek, gerekli müdahaleler yapıldı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Ceyhan, kendisinin iyi olduğu belirtti.

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk yayınında rahatsızlandı VİDEO

    "DUALARINI ESİRGEMEYEN BÜTÜN DOSTLARA TEŞEKKÜRLER..."

    Mehmet Ceyhan'ın bir fotoğrafla birlikte yayınladığı metinde şu ifadeler yer aldı:

    "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla."

    Canlı yayında fenalaşan Mehmet Ceyhan dan iyi haber #1

    Canlı yayında fenalaşan Mehmet Ceyhan dan iyi haber #2

    Canlı yayında fenalaşan Mehmet Ceyhan dan iyi haber #3

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