Carrefour’dan süper fırsat: 5 Litre ayçiçek yağı fiyatı dibe vurdu

CarrefourSA, tüketicilere müjdeli bir haber verdi. Market zinciri, ayçiçek yağı fiyatlarında büyük fırsat sunuyor.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 14:06
CarrefourSA, market raflarını hem ayçiçek yağı hem de zeytinyağı ürünlerinde indirimli fiyatlarla güncelledi.

Özellikle 5 litrelik büyük ambalajları tercih eden aileler için dikkat çekici bir fırsat sunan kampanya, mutfak harcamalarını düşürmek isteyen tüketicilerin ilgisini çekiyor.

AYÇİÇEK YAĞINDA DEV İNDİRİM

•⁠  Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 Lt: 385,50 TL

•⁠  Biryağ Ayçiçek Yağı 4 Lt: Normal fiyat 359,90 TL, CarrefourSA Kart ile 329,90 TL

•⁠  Yudum Ayçiçek Yağı 4 Lt: Normal fiyat 429,90 TL, CarrefourSA Kart ile 369,90 TL

•⁠  Komili Ayçiçek Yağı Pet 4 Lt: 364,90 TL

•⁠  Yudum Ayçiçek Yağı Teneke 5 Lt: Normal fiyat 499,90 TL, CarrefourSA Kart ile 479,90 TL

