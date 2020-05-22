En Son Haber

Kastamonu’da çekici sürücüsünün düzeltmek için yola serdiği halatı fark etmeyen motor sürücüsü halata takılarak boynundan ağır yaralandı. Sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, 20 yaşındaki Ali İmik, Saraçlı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte motosikleteriyle ilerlerken karşıdan karşıya çekilmiş halata takıldı.

Çekici halatına takılan motorun sürücüsü ağır yaralandı VİDEO

BOYNUNDAN AĞIR YARALANDI

Çekicinin düzeltmek için yola serdiği halatı görmeyerek takılan Ali İmik, boyun kısmından yara aldı.

Yere serilen ve kanlar içerisinde kalan Ali İmik, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Ali İmik, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ali İmik’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.