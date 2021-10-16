Çekmeköy'de bir ticari araç, kaldırımdaki 3 kişiye çarptı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın, kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptığı anlar, kameraya yansıdı.
- İHA
- 16.10.2021 - 22:08
- Güncelleme : 16.10.2021 - 22:16
Saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, seyir halindeki hafif ticari bilinmeyen bir neden direksiyon hakimiyetini kaybetti.
KALDIRIMDAKİ 3 YAYA YARALANDI
Kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak yaya geçidinden geçmek üzere kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Feci kazada, kaldırımda bekleyen 3 yaya aracın çarpmasıyla yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Ticari aracın kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayaların arasına daldığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çekmeköy'de ticari aracın kaldırımdaki 3 kişiye çarpma anı VİDEO