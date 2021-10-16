Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
558.500
-1.39%
EXEN Coin
20.33
-4.10%
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Çekmeköy'de bir ticari araç, kaldırımdaki 3 kişiye çarptı

    İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın, kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptığı anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 22:08
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 22:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çekmeköy'de bir ticari araç, kaldırımdaki 3 kişiye çarptı

    Saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, seyir halindeki hafif ticari bilinmeyen bir neden direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    KALDIRIMDAKİ 3 YAYA YARALANDI

    Kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak yaya geçidinden geçmek üzere kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Feci kazada, kaldırımda bekleyen 3 yaya aracın çarpmasıyla yaralandı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Ticari aracın kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayaların arasına daldığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Çekmeköy'de ticari aracın kaldırımdaki 3 kişiye çarpma anı VİDEO

    Çekmeköy de bir ticari araç, kaldırımdaki 3 kişiye çarptı #1

    Çekmeköy de bir ticari araç, kaldırımdaki 3 kişiye çarptı #2

    Çekmeköy de bir ticari araç, kaldırımdaki 3 kişiye çarptı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir