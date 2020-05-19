Celal Şengör, Bandırma Vapuru'nun fotoğrafını paylaştı

Habertürk'te fatih Altaylı'ya konuk olan Prof. Celal Şengör, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun bilinen tek fotoğrafını izleyicilerle paylaştı.

Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı koronavirüs gölgesinde de olsa coşkuya kutladı.

Gün içinde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından, akşam saatlerinde de televizyon porogramlarında günün anlam ve önemine binaen, yayınlar yapılmaya devam edildi.

ORTAYLI VE ŞENGÖR 19 MAYIS'I ANLATTI

O yayınlardan biri de, Habertürk televizyonnda, Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programı oldu.

Altaylı'nın konukları, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'dü. İki hoca da 19 Mayıs ruhunu ele alan açıklamalarda bulundu.

Şengör, konuşulan konuya ilave olarak, o tarihlerde çekilen nadir foroğrafları izleyicilerle paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflardan biri de Bandırma Vapuru'nun bililen tek fotoğrafıydı.

"BUNUNLA DENİZE AÇILMAK CESARET İSTER"

Şengör fotoğraf hakkında, "Ben bunu yıllar önce Hasan Pulur'a gösterdim. Hasan Pulur dedi ki; Bak Celal, ben hayatımda köşemde fotoğraf yayınlamadım. Ama bunu yayınlayacağım. Bandırma budur. Yani bununla denize açılmak, cesaret ister." ifadelerini kullandı.



