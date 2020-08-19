Cemal Enginyurt, Bahçeli'nin fotoğraflarını kaldırdı

MHP'den Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ihraç edilen Cemal Enginyurt, odasındaki Bahçeli ile fotoğraflarını kaldırarak Alparslan Türkeş’in fotoğrafını astı.

Geçtiğimiz aylarda MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yerel bir kanalda katıldığı televizyon programında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında sert açıklamalarda bulunmuş, o programın ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Enginyurt için MHP parti yönetimi harekete geçmişti.

Disiplin kurulunun aldığı karar sonrası ise Enginyurt ile MHP yollarını ayırmıştı.

FOTOĞRAF DEĞİŞİKLİĞİ

Cemal Enginyurt, MHP’den ihraç edildikten sonra odasında da değişikliğe gitti.

Dün TBMM’deki odasında çekildiği ve Twitter’dan paylaştığı fotoğrafında arkasında Devlet Bahçeli ile birlikte çekildiği fotoğrafları kaldıran Enginyut, Bahçeli’nin fotoğrafının olduğu yere Alparslan Türkeş’in fotoğrafını astı.