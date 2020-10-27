Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Bağımsız milletvekili Enginyurt, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
- Haber Merkezi
- 27.10.2020 - 17:25
- Güncelleme : 27.10.2020 - 17:27
MHP'den ihraç edildikten sonra bağımsız olan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.
Cemal Enginyurt, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
KORONAYA YAKALANDI
Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testim pozitif çıktı." diye yazdı.
EVDE TEDAVİ OLUYOR
Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Enginyurt, paylaşımını "Dualarınızı esirgemeyin" diye bitirdi.