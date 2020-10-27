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    Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

    Bağımsız milletvekili Enginyurt, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 17:25
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 17:27
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    Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

    MHP'den ihraç edildikten sonra bağımsız olan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

    Cemal Enginyurt, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

    KORONAYA YAKALANDI

    Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testim pozitif çıktı." diye yazdı.

    EVDE TEDAVİ OLUYOR

    Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Enginyurt, paylaşımını "Dualarınızı esirgemeyin" diye bitirdi.

    Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı #1

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