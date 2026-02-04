Cemre takvimi 2026: İlk cemre düştü mü? 1., 2. ve 3. cemre tarihleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsiminin yavaş yavaş geride bırakıldığını simgeleyen cemre, her yıl olduğu gibi 2026’da da baharın habercisi olarak yakından takip ediliyor.

Halk inanışına göre havaya, suya ve toprağa düşen cemreler; doğanın uyanışını, sıcaklıkların artışını ve mevsim geçişini işaret ediyor.

Özellikle havaların ne zaman ısınacağını merak edenler, “2026 cemre tarihleri”, “ilk cemre düştü mü” ve “cemre ne zaman düşecek” sorularına yanıt arıyor.

Bu kapsamda gözler, 2026 yılına ait 1., 2. ve 3. cemre düşme tarihlerine çevrilmiş durumda.

İşte, cemre düşme tarihleri...

İLK CEMRE TARİHİ

2026 yılında ilk cemre, halk inanışına göre 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İlk cemreyle birlikte soğukların etkisini yavaş yavaş kaybettiğine ve hava sıcaklıklarının artmaya başladığına inanılır.

2. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre, 26–27 Şubat 2026 tarihlerinde suya düşecek. Bu cemre, suların ısınmaya başlamasını ve doğadaki çözülmenin hızlanmasını simgeler.

3. CEMRE NE ZAMAN 2026

Üçüncü ve son cemre ise 5–6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek. Toprağa düşen cemreyle birlikte baharın iyice yaklaştığına, ekim-dikim döneminin başladığına inanılır.