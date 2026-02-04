Erzurum'da rahatsızlandığını söyleyip uçaktan indi: Yolculardan helallik aldı Erzurum-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, havalanmak için pist başına ilerlerken yolculardan biri, rahatsızlandığını belirtip kabin ekibinden yardım istedi. Hosteslerin yardımıyla uçaktan inen kişi, diğer yolculardan helallik istedi.