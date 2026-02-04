Erzurum'da rahatsızlandığını söyleyip uçaktan indi: Yolculardan helallik aldı

- Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere olan uçakta bir yolcu, rahatsızlanıp uçaktan inmek istedi.
- Hosteslerin yardımıyla uçaktan indirilen yolcu, diğer yolculardan helallik diledi.
- Yolcunun inmesinin ardından uçak 1 saat 15 dakika rötarla havalandı.
Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul seferini yapan uçakta yolculardan biri, uçak kalkış için pist başına ilerlerken kabin ekibine rahatsızlandığını bildirdi.
Bunun üzerine hostesler yolcuya yardımcı oldu.
DİĞER YOLCULARDAN HELALLİK İSTEDİ
Personelin yönlendirmesiyle uçaktan indirilen yolcu, hosteslerin ve diğer yolcuların desteğine teşekkür ederek helallik istedi.
Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yapan uçak, İstanbul'a gitmek üzere havalandı.
"YOLCUMUZ UÇAĞI GERİ DÖNDÜRMEK ZORUNDA KALDI"
Uçaktaki yolculardan Erdal Yılmaz, "Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı." dedi.