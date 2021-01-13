Cerablus'ta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentindeki devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı engellendi.
- AA
- 13.01.2021 - 16:06
- Güncelleme : 13.01.2021 - 16:10
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta, devlet hastanesi girişinde şüpheli 2 erkek şahsın üst araması gerçekleştirildi.
CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKLARDI
Aramada, 1 fünye düzenekli canlı bomba yeleği, yaklaşık 1,5 kilogram TNT, TNT'nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kilogram demir bilye ve bu düzeneği ateşlemek maksatlı kullanılacağı değerlendirilen 1 metre infilaklı fitil ile el bombası fünyesi ele geçirildi.
Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlının yapılan tahlillerinde, kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
Yerel kolluk birimlerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.