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    Cerablus'ta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi

    Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentindeki devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı engellendi.
    • AA
    • 13.01.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 16:10
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    Cerablus'ta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi

    Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta, devlet hastanesi girişinde şüpheli 2 erkek şahsın üst araması gerçekleştirildi.

    CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKLARDI

    Aramada, 1 fünye düzenekli canlı bomba yeleği, yaklaşık 1,5 kilogram TNT, TNT'nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kilogram demir bilye ve bu düzeneği ateşlemek maksatlı kullanılacağı değerlendirilen 1 metre infilaklı fitil ile el bombası fünyesi ele geçirildi.

    Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlının yapılan tahlillerinde, kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

    Yerel kolluk birimlerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

    Cerablus

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