Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu.
- AA
- 24.11.2021 - 23:09
- Güncelleme : 24.11.2021 - 23:17
Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevlerinde açık görüşlere ara verilmişti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararı sonrası konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
1 ARALIK TARİHİNDEN İTİBAREN YENİDEN BAŞLAYACAK
Bakan Gül, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu.