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    Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu.
    • AA
    • 24.11.2021 - 23:09
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 23:17
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    Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevlerinde açık görüşlere ara verilmişti.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararı sonrası konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

    1 ARALIK TARİHİNDEN İTİBAREN YENİDEN BAŞLAYACAK

    Bakan Gül, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu.

    Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor #1

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