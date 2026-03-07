Artvin’in kurtuluşunun 105. yılı coşkuyla kutlandı

Artvin’de 7 Mart Kurtuluş Günü programı, Atatepe’de gerçekleştirilen 7 pare top atışıyla başladı. Etkinlikler, milis kuvvetleri ve çetelerin mahalle aralarında yaptığı temsili tüfek atışlarıyla devam etti.

VALİLİK ÖNÜNE YÜRÜYÜŞ VE ÇELENK SUNUMU

Hastane Kavşağı’nda toplanan milis kuvvetleri ve vatandaşlar, Artvin Valiliği önüne yürüyerek kutlamalara katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Artvin Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

TEMSİLİ KURTULUŞ GÖSTERİSİ VE SEMBOLİK TAKDİMLER

Etkinlikler kapsamında, Artvin’in 7 Mart 1921’de düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan temsili gösteri sahnelendi. Programda Artvin Valisi Dr. Turan Ergün’e Türk Bayrağı, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel’e kurtarılmış vatan toprağı, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem’e ise kentin sembolik anahtarı takdim edildi.

ÖĞRENCİLER VE JANDARMA GÖSTERİLERİYLE RENKLİ KUTLAMA

Öğrenciler şiirler okurken, Gazi Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu. Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerin gerçekleştirdiği gösteri de izleyenlerden büyük beğeni topladı. Program, geçiş töreni ile sona erdi.