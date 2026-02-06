CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de yağmur hayatı kabusa çevirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'de altyapı sorunları günden güne büyüyor.

Yağışsız geçen ayların ardından İzmir'de adeta kuraklık yaşanmıştı.

Günlerce süren su kesintileri, kentte hayatı adeta çileye çevirmişti.

Kesintiler devam ederken kentte etkili olan sağanak yağış sonrası altyapı eksikliği, bir kez daha gün yüzüne çıktı.

YAĞIŞLAR BARAJLARI DOLDURDU

Kış aylarıyla birlikte başlayan yağışlar kentte etkisini artırdı.

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan ve doluluk oranları geçen yıl oldukça düşen barajlar, şiddetli yağışların etkisiyle dolmaya başladı.

TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEYDİ: YÜZDE 14'E YÜKSELDİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nün 6 Şubat verilerine göre, 30 Aralık'ta 0,13 ile tarihinin en düşük seviyesini gören Tahtalı Barajı'nın doluluğu geçen yıl aynı dönemindeki gibi yüzde 14'e yükseldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yüzde 21 doluluk ölçülen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yağışların etkisiyle yüzde 46 doluluk tespit edildi.

Aynı dönemde yüzde 27 doluluğa sahip Ürkmez Barajı ise yüzde 45'e ulaştı.

Doluluk, aralık ayında hiç su kalmayan ve geçen yılın aynı dönemine göre su seviyesi artan Balçova Barajı'nda yüzde 36, Gördes Barajı'nda ise yüzde 6'ya yükseldi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Öte yandan geceden bu yana aralıklarla süren yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Ödemiş-İzmir kara yolunun İlkkurşun Mahallesi yakınlarında su birikintileri oluştu.

SÜRÜCÜLER YOLLARDA KALDI

Göllenme nedeniyle yolda kalan sürücülere, çevredeki mahalle sakinleri, traktörlerle araçlarını çekerek yardım etti.

Tombaklı mevkiinde bir elektrik direği dere yoluna devrildi, yollarda çökmeler yaşandı, çevredeki bazı çiçek seralarını da su bastı.

İŞ YERLERİNDE HASAR OLUŞTU

Geri dönüşüm tesisinin sahibi Muharrem Özcan, yağışın sabaha kadar etkili olduğunu anlatarak, işletmesinin bahçesindeki beton zeminde çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Aynı bölgede iş yeri bulunan Bilal Özcan da aşırı yağış nedeniyle elektrik direğinin devrildiğini, yollarda, iş yerinde hasar oluştuğunu ifade etti.

Bazı sürücüler, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna sığınarak suyun tahliye edilmesini bekledi.

YAĞMUR SEBEBİYLE YOL ÇÖKTÜ

Sağanak nedeniyle ayrıca Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkiinde çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.