Çıldır Gölü, ilkbaharda da yoğun ilgi görüyor: Şimdi de sörf heyecanı Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'ne, ilkbahar gelmesine rağmen yerli ve yabancı turistler akın ediyor.

İHA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Deniz seviyesinden bin 950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanında, kışın buz tutan yüzeyi hala çözülmediği için yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Göl üzerinde sörf yaptı

Sörfüyle Çıldır Gölü'ne Adana’dan gelen Murat Civan, ilginç bir deneyim yaşadı.

Göl kıyısında balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, göl üzerinde sörf yaparak çok ilginç bir deneyim yaşayan Civan'ı seneye Çıldır'a davet ettiğini söyledi.

Bu ilginç deneyimi tekrarlamasını istediklerini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)