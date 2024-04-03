Çıldır Gölü, ilkbaharda da yoğun ilgi görüyor: Şimdi de sörf heyecanı

İHA
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Deniz seviyesinden bin 950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanında, kışın buz tutan yüzeyi hala çözülmediği için yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Göl üzerinde sörf yaptı
Sörfüyle Çıldır Gölü'ne Adana’dan gelen Murat Civan, ilginç bir deneyim yaşadı.
Göl kıyısında balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, göl üzerinde sörf yaparak çok ilginç bir deneyim yaşayan Civan'ı seneye Çıldır'a davet ettiğini söyledi.
Bu ilginç deneyimi tekrarlamasını istediklerini söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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