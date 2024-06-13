'Cıncık Gibi Gaziantep' projesinde çöp toplandı Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan 'Cıncık gibi Gaziantep' projesi, sağlıklı ve temiz çevre bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirildi.

AA

Gaziantep'te sağlıklı ve temiz bir çevre için önemli adımlar atılıyor.

Bu kapsamda, Gaziantep Valiliği tarafından geliştirilen 'Cıncık gibi Gaziantep' projesi hayata geçirildi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında Vali Kemal Çeber, beraberindeki protokol üyeleri ve çocuklarla farkındalık oluşturmak adına Bey Mahallesi'nde düzenlenen çöp toplama etkinliğine katıldı.

"Şehirlerimiz çöp toplamakla değil, atmamakla temiz olacak"

Çeber, etkinliğin ardından gazetecilere, şehirlerin çöp toplamakla değil atmamakla temiz olacağını söyledi.

Projenin her geçen gün daha çok insana ulaştığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

Cıncık Gibi Gaziantep sloganıyla hayata geçirilen etkinliğimize hep birlikte destek veriyoruz. Bu şehri evlatlarımız, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizle beraber cıncık gibi yapacağız. Çünkü özellikle Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde, şehrimize ziyarete gelen insanların memnuniyeti bizler ve şehrimiz için çok önemli. Bir şehrin tanıtımını yapan ilk özellik o şehrin temizliğidir. Bu yüzden yerlere çöp atmamak ve çevremizi temiz tutmak için daha fazla hassasiyet göstermemiz gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)