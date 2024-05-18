Çinli bir firma Diyarbakır'da elektrikli otobüs üretimine hazırlanıyor Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Beşir Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Çinli bir firma ile elektrikli otobüs montaj fabrikası kurmak üzere görüştüklerini, görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

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Elektrikli araçların üretimi ve kullanımı gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde de yerli ve yabancı üretimlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Üretim noktasında Türkiye pazarda önemli bir konum elde ediyor.

Bu noktada Çinli bir firma Türkiye'de üretim yapmak istiyor.

Ekonomim'in haberine göre; Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Beşir Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Çinli bir firma ile elektrikli otobüs montaj fabrikası kurmak üzere görüştüklerini, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve firmanın son değerlendirmelerini yaptığını söyleyerek OSB'nin son durumu hakkında bilgiler verdi.

İlk etapta 100 dönüm arazi talep edildi

Çinli firmanın yatrımları ile ilgili Karacadağ OSB yönetim kurulunu sunum yaptığını yer tahsislerinin yapılıp üretime başlaması halinde 1.500 kişinin istihdam edileceğini belirten Mehmet Beşir Yılmaz, firmanın kendilerinden ilk etapta 100 dönüm arazi talebinde bulunduğunu söyledi.

Firmanın ilave yatırımlarının olacağının belirten Yılmaz

Bu kapsam da genişleme alanı taleplerinin olacağınıda ayrıca belirttiler. Görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ediyor. Çinli firma ilk etapta tamamen montajla elektrikli otobüs üretecek. Daha sonra elektrikli otobüslerin yedek parçalarını ve sonrasında tüm diğer parçalarını da burada üretmeyi planlıyor. Birinci etap yatırımlarında ürettikleri otobüsleri Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere ihraç edecekler. İkinci etap yatırımlarının tamamlanması halinde ise Avrupa’ya da ihracat yapacaklar.

dedi.

İlk etap genişlemede 120 fabrika kurulacak

Diyarbakır Karacadağ OSB'ye 300'ün üzerinde firmanın yer tahsisi için başvuruda bulunduğunu belirten Mehmet Beşir Yılmaz, Diyarbakır Karacadağ OSB ‘de, yatırım yeri tahsislerinde yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve ileri teknoloji gibi faktörlere göre işletmelerine ve özellikle katma değeri yüksek ürün üreten sektörlere öncelik verildiğini, şu ana kadar 29 firmaya arsa tahsisinin yapıldığı ve başvuru yapan firma sayısı göz önünde tutulduğunda arsa tahsis başvurusu yapan firmaların taleplerinin karşılayamadıklarını ve yer sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, bölgedeki huzur ortamı ile birlikte yurt içinden ve yurt dışından ciddi yatırımlar almaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Karacadağ OSB 55 bin dönüm daha büyüyecek

Karacadağ OSB'nin mevcutta 1881 dönüm sanayi alanına sahip olduğunu, bu kapsam da genişleme alanına yönelik çalışmaları başlattıklarını belirten Yılmaz

Sıkı para politikaları, finansal zorluklara rağmen sanayi yatırımlarına çok ciddi talep var. Lansman yapmamamıza rağmen yoğun başvuru aldık. Gelen talepleri karşılamak ve Diyarbakır'ı bir sanayi kenti haline getirmek istiyğruz. OSB'mizin kuzey ve güneyindeki 27 bin dönümlük alanı ve batı yönünde bulunan diğer bir 28 bin dönümlük alanı daha bünyemize katacağız. İki yıl içinde de parselasyonu tamamlayacağız. Buralarda ki tahsisleri ise daha büyük işletmeler için düşünüyoruz. Alt yapı ile ilgili hiçbir eksiğimiz yok. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte sanayi bölgelerimizin alt yapısına çok ciddi önem veriyoruz. Arıtma tesisinden tutun da akla gelebilecek her türlü alt yapı için gelecek planlamalarımızı da yaparak ihaleler yapıyoruz.

dedi.