Cizre'de çocuklara pamuk şekeri dağıtan polislere iftar jesti

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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Nevruz kutlamalarında, polis memurları Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal, engelli pamuk şekeri satıcısı Barış’ın tüm ürünlerini alarak çevredeki çocuklara dağıttı. Bu anlamlı hareket, hem satıcıyı hem de çocukları mutlu ederken, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak geniş yankı uyandırdı.

POLİSLERİ İFTARA DAVET ETTİLER

Çocukların aileleri, bu duyarlı davranışa karşılık olarak polis memurlarını iftar yemeğine davet etti. Yöresel yemeklerle donatılmış sofrada bir araya gelen aileler, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, toplumsal dayanışmanın gücünü gösterdi.

BAKAN YERLİKAYA TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memurlarını sosyal medya üzerinden tebrik ederek, "Cizre'deki Nevruz kutlamalarında Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın engelli kardeşimiz Barış'a yaptığı yardım hepimizi duygulandırdı. Sinan ve Ali Talha, sizlerle gurur duyuyorum" şeklinde açıklamada bulundu.