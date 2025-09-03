Çoğu kişi yanlış yapıyor: Tuvalet kağıdını sakın banyoda saklamayın

Banyoda tuvalet kağıdını el altında bulundurmak pratik görünse de, uzmanlar uzun süreli depolamanın sağlık açısından risk taşıyabileceğini belirtiyor.

t-online’ın haberine göre, tuvalet kağıdı nem ve dış etkilere maruz kaldığında hızla bozulabiliyor.

Özellikle kişisel hijyen için kullanılan bu ürün, banyoda uzun süre bırakıldığında enfeksiyon riskini artırabiliyor.

Uzmanlar, tuvalet kağıdının kuru ve havadar bir alanda saklanmasının hem hijyen hem de kullanım ömrü açısından daha güvenli olduğunu vurguluyor.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Kuru bir ürün olan tuvalet kağıdı, nemi hızla emiyor ve özellikle duş veya banyo sonrası banyodaki yüksek nem, kağıdın bozulmasını hızlandırıyor.

Nemli ortam, küflerin ve bazı böceklerin üremesi için de ideal bir zemin oluşturuyor.

Bazı küçük canlılar, nemli rulolarda kolayca yaşayabiliyor. Ayrıca ışık ve toz gibi dış etkenler de tuvalet kağıdının yapısını olumsuz etkiliyor.

TUVALET KAĞIDINI BU ŞEKİLDE SAKLAYIN

Tuvalet kağıdının son kullanma tarihi olmasa da, doğru şekilde saklanması ürünün ömrünü uzatıyor ve hijyen açısından önem taşıyor. Uzmanlar, kağıdın bozulmasını önlemek için karanlık ve kuru bir ortamda, kapalı ambalajında tutulmasını öneriyor.

Orijinal paketi attıysanız, hava geçirmez veya su itici bir kutu alternatif olarak kullanılabilir. Banyoda saklamayı tercih edenler ise kağıdın nemden korunduğundan emin olmalı. Açık havada tuvalet kağıdının dayanma süresi yaklaşık altı ay olarak belirtiliyor.