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    Çorum Sungurlu'da boru hattı patlayınca ilçe susuz kaldı

    Çorum'un Sungurlu ilçesini besleyen Salman köyü ana ishale hattında su borusu patladı. Olayın ardından ilçede sular kesildi.
    • 14.07.2022 - 19:34
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    Çorum Sungurlu'da boru hattı patlayınca ilçe susuz kaldı

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Salman köyü ana ishale hattında bulunan su borusu patladı.

    Patlamanın ardından ilçenin suları kesildi. Olay sonrası, ekipler onarım çalışmalarına başldı.

    "Anında müdahale edilmiştir"

    Onarım çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Salman köyümüzden gelen ana boruda gerçekleşen arızaya ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmiştir. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Belediye Başkan yardımcılarımız ve gerekli birim müdürlerimiz arıza bölgesinde çalışmaları takip etmektedir. Arızanın en kısa sürede tamamlanması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Çorum Sungurlu da boru hattı patlayınca ilçe susuz kaldı #1

    Çorum Sungurlu da boru hattı patlayınca ilçe susuz kaldı #2

    Çorum Sungurlu da boru hattı patlayınca ilçe susuz kaldı #3


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