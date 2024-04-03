Çorum'da 700 saman balyası alev alev yandı

İHA
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükdona köyünde Tutan Şahin’e ait istiflenen saman balyalarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
700 adet saman balyası kül oldu
Vatandaşların ihbarı üzerine köye Alaca Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında Şahin’e ait 700 adet saman balyası kül oldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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