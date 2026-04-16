Çorum'da alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi

Çorum’un Alaca ilçesi Sarısüleyman köyünde Naci A.'ya ait kamyonette park halinde bulunduğu sırada yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın ev ve garaja da sıçradı. Yangını fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, ev ve garajda da maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.