Çorum’da ayağı yıkılan köprü ulaşıma kapatıldı

- Çorum'un İskilip ilçesinde, yoğun yağışlar nedeniyle Çomu Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu köprü ayaklarından biri yıkıldı.
- Jandarma ve karayolları ekipleri köprüde inceleme yaptı; yıkılma tehlikesi tespit edilince köprü ulaşıma kapatıldı.
- Güvenlik önlemleri alındı, alternatif güzergah oluşturuldu ve teknik incelemeler sürüyor.
Çorum’un İskilip ilçesinde bölgede son günlerde etkili olan yağışlardan ötürü Çomu Çayı'nın debisi yükseldi.
KÖPRÜDE YIKILMA TEHLİKESİ
Su seviyesinin yükselmesinden ötürü İskilip-Tosya kara yolu üzerindeki köprünün bir ayağı yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Karayolları ekiplerince yapılan incelemede köprüde yıkılma tehlikesi bulunduğu belirlendi.
KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI
Jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek köprü ulaşıma kapatıldı.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, köprüyle ilgili güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.
Sürücüler için alternatif güzergah oluşturulduğunu belirten Polat, köprüyle ilgili teknik incelemelerin devam ettiğini kaydetti.