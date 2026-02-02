Abone ol: Google News

Çorum'da bıçaklı kavgada 1 genç yaralandı

Çorum’da parkta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 19 yaşındaki şahıs bıçaklanarak yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 07:44
  • Çorum'da bir parkta çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 19 yaşındaki A.K. bıçakla yaralandı.
  • Şüpheli kaçarken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
  • Yaralı genç hastanede tedavi altına alınırken, polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Çorum’da gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde üzerindeki parkta A.K. (19) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.K. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

