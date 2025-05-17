Çorum'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

İHA

Çorum'da İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN 2 EVE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın 2 eve daha sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.