Çorum'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

İHA
Çorum'da İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN 2 EVE SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen yangın 2 eve daha sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
3 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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