Çorum'da çöp yüklü tır alev alev yandı

Çorum-Sungurlu karayolunun 16’ncı kilometresindeki Kırankışla mevkiinde gece saatlerinde, Salih Kulu yönetimindeki 63 ADA 464 plakalı çöp atığı yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN FACİAYA DÖNÜŞMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri fark eden sürücü Kulu, aracı emniyet şeridine çekerek dorsesini çekiciden ayırdı. Bu sayede yangının kupa kısmına sıçraması engellendi.

İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöp atıkları nedeniyle söndürülmesi güç olan yangına itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yangında yaralanan olmazken, tırın dorsesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından araç trafiği, ekiplerin kontrolünde tek şeritten sağlanarak normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.