Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

İHA

Çorum'da çalışmak için tarlaya giden Halil Uysal (59) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada traktör sürücüsü Uysal, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde Uysal'n cenazesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.