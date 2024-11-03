Çorum'da doğalgazın patladığı bina havadan görüntülendi

Korkunç olay Çorum'da yaşandı..

Osmancık Caddesi'nde bulunan bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 23 kişi yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan patlama sonrası Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

"EVİ ZARAR GÖRENLERİ MİSAFİRHANELERDE MİSAFİR EDECEĞİZ"

Vali Çalgan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Hayatını kaybeden hemşehrimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saat 14.45 sularında 112’ye patlama ihbarı gelmiş, İlgili ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmişler. Bu patlamadan 34 kişi etkilenmiştir. Ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok şükür yaralılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaralılarımızdan 11 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte olup, 22 kişi ise taburcu edilmişlerdir. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz olduğu tespiti ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Yine de her türlü araştırma ve incelemelerimiz devam etmektedir.



Binalar tamamen boş durumda, tespitlerimiz sürüyor. Olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını sündürüyor. Evi zarar gören vatandaşlarımızı misafirhanelerde misafir edeceğiz. Her türlü ihtiyaçlarına cevap vereceğiz.