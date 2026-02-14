Çorum'da karı koca karbonmonoksit gazından zehirlendi

- Çorum'un Alaca ilçesinde Sefa ve Zehra Dökücü çifti karbonmonoksit gazından zehirlendi.
- Sobadan sızan gazdan zehirlendiği düşünülen çift hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'un Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında yaşayan anne ve babasından haber alamayan kişi kontrol etmek için gittiği evde babası Sefa (75) ve annesi Zehra Dökücü'yü (55) baygın halde buldu.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ZEHİRLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çift, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.